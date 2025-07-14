Sinan Akçıl yine durmadı! Hadise'ye atıfta bulunarak bakın nasıl konser paylaşımı yaptı

Son olarak Ece Erken ile yaşadığı aşkla gündem olan Sinan Akçıl, eski sevgilisi Hadise'nin Harbiye Açıkhava konserine yaptığı göndermeyle yine konuşuldu. Sinan Akçıl, Hadise'ye 'Transparan gömleğim yok' diyerek ilginç bir gönderme yaptı.

SİNAN AKÇIL YİNE HADİSE'Yİ DİLİNE DOLADI

Sinan Akçıl sosyal medyadan yaptığı konser paylaşımıyla gündem oldu. Hadise'nin ses getiren son konserine atıfta bulunan Sinan Akçıl, ''Sahnede erotik dansım yok.'' açıklamasıyla dikkat çekti.

Hadise sosyal medyada gündem olurken, Sinan Akçıl ise, ''Sahnede erotik dansım yok, transparan erkek popçu gömleğim de yok. Ama bir bakın bakalım Çarşamba günü Van'da neler olacak ya da Cumartesi Ordu/Ünye'de... İlk kez gittiğim şehirlerde bunlar olmadan da seyirci rekorlarını kırmaya devam ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Beni idare edin.'' dedi.