Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise hakkında olay açıklamalar!

26 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:34

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, yıllar önce Hadise ile yaşadığı ilişkisinden de bahsetti. Söz yazarı Sinan Akçıl, Hadise'nin o dönem şarkı söylemesini istemediğini belirtti. Öne çıkmamı istemiyordu" diyen Sinan Akçıl, Hande Yener ile yaptığı

SİNAN AKÇIL'DAN DİKKAT ÇEKEN HADİSE ÇIKIŞI

Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, bir dönem Hande Yener ile "Atma" şarkısına yaptığı düet hakkında konuştu. Hadise'nin kendisinin geri planda kalmasını istediğini belirten Sinan Akçıl, "Hadise de hayatımdaydı. O istemiyordu. Arka planda kalmamı istiyordu. Hande, beraber düet yapmak istedi. Atma şarkısını ona yapmıştım. O senenin en çok dinlenen ve en çok tartışılan işi olmuştu" dedi.

SİNAN AKÇIL, HADİSE AYRILIĞINDAN BÖYLE BAHSETMİŞTİ

Hadise ile ayrılığının nedeni hakkında konuşan Sinan Akçıl, "Bayağı ciddi bir aşk yaşadık biz. Başladığımızda o 23 yaşındaydı, ben 26. İlk Altın Kelebek ödülümü almıştım. Santorini’ye gitmiştik tatile, el ele koşup havuza atlamıştık mutluluktan. Böyle güzel şeyler yaşadık onunla” dedi.

Hadise'nin ablasının ilişkiyi onaylamadığını belirten Sinan Akçıl, “Ablası istemiyordu beni. Eurovision’da bir yeşil alan vardı, Hülya (Açıkgöz) beni oraya aldırmadı. Ben de sinirlendim, çıktım gittim bir restoranda izledim yarışmayı. Şarkının söz-müziği benim! Ağlayarak çıktı kız o zamanlar. El ele tutuşuyoruz, arkadan ‘El ele tutuşmak yok’ diye bağırıyor. Sonunda pes ettim. Bir aileye karşı mücadele edemezsin.” diyerek Hadise'den neden ayrıldığını anlatmıştı." dedi.