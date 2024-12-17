Sinan Akçıl'dan Hadise'ye mesaj! Eurovision zamanını hatırlattı

17 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:24

Bir dönem aşk yaşayan Hadise ile Sinan Akçıl, uzun süre birbirlerine yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu. Hadise geçtiğimiz günlerde katıldığı programda isim vermeden Sinan Akçıl'a gönderme bulunarak ayrılık sebeplerine değinmişti. Sinan Akçıl, Hadise'nin sözlerini yalanlarken, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla da dikkat çekti.

Hadise​, katıldığı programda Sinan Akçıl​'ın kendisini aldattığını öne sürerken, Sinan Akçıl ise, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse" dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Akçıl ilk olarak Ebru Gündeş​'i daha sonra ise Hadise'yi paylaştı.

HADİSE İLE SİNAN AKÇIL POLEMİĞİ BÜYÜYOR

Hadise, katıldığı programda isim vermeden Sinan Akçıl'a göndermede bulundu. Geçmişte aldatıldığını itiraf eden Hadise, "Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım. Otele gittim, peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama ayrılamazsın. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Ben de şarj ederken 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' sorusu çıktı, ben de 'Evet'i seçtim. Baktım, kendisini çekmiş aynada, aşırı fazla böyle ayna pozları... Ondan sonra da bir video gördüm, ondan sonra da bitti" dedi.

SİNAN AKÇIL HIZINI ALAMADI, HADİSE'DEN MESAJ GÖNDERDİ

Hadise, Akçıl'ın yazdığı 'Düm Tek Tek' için Hadise'nin kendisine teşekkür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Ne kadar naif.. Eskiden sevgi, saygı, aşk çok daha güzel anlatılıyordu sanki.. Her kimde hakkım varsa, hepsine helal olsun" notunu düştü.