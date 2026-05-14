Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Sinan Akçıl'ın A Milli Takım marşı gündeme damga vurdu! Nakaratı yayınlandı, sosyal medya ikiye bölündü

Müzik dünyasında pop türündeki şarkılarıyla öne çıkan şarkıcı Sinan Akçıl’ın hazırladığı marş, sosyal medyada şimdiden olay oldu. Yalnızca kısa bir bölümünün yayınlandığı parça için olay yorumlar geldi.

'nın, Dünya Kupası'nda kendini göstermesinin ardından sevilen pop şarkıcı , hayranlarına marş çıkaracağının müjdesini duyurmuştu. Megastar Tarkan'ın yıllardır konuşulan 'Bir Oluruz Yolunda' marşından sonra, gözlerin Sinan Akçıl'ın yeni marşına dikildiği yeni parçanın ilk kesitinin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada gündem değişti. Sinan Akçıl'ın yazdığı ve seslendirdiği marş şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinan Akçıl'ın marşın nakarat kısmını yayınlaması sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölündü. Kimileri Akçıl'ın yeni parçasını takım ruhunu yansıtan coşkulu bir marş olarak görür iken kimisi beğenmeyerek sert eleştirilerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Sinan Akçıl'ın yeni marşı 'Türkler Geliyor'un ilk kesitinin yayınlanması sosyal medyada ikiye bölündü.
Sinan Akçıl, Türk Milli Takımı için 'Türkler Geliyor' isimli bir marş hazırladığını duyurdu.
Marşın nakarat kısmının yayınlanması sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu; bazıları coşkulu bulurken, bazıları eleştirdi.
Şarkıcının marşının 14 Mayıs Perşembe 19.23'te tüm platformlarda dinlenebileceği belirtildi.
Sinan Akçıl, marşını ilk olarak Demet Akalın ve Ajda Pekkan'a dinlettiğini ifade etti.
Akçıl, marşın statlarda çalınması durumunda mutlu olacağını dile getirdi.
SİNAN AKÇIL'IN 'TÜRKLER GELİYOR' PARÇASI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

43 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, 'Türkler Geliyor' ismini koyduğu yeni marşın tamamen bittiğini ve 14 Mayıs Perşembe 19.23'te tüm platformdan dinlenebileceğini açıklamıştı.

Nakaratın bir kısmını sosyal medya hesabından yayınlayan Akçıl'ın parçasını beğeniyle karşılayanlar olduğu gibi beğenmeyip olumsuz eleştiride bulunanlarda vardı. İşte o yorumlardan bazıları...

SİNAN AKÇIL YENİ MARŞINI İLK O İKİ İSME DİNLETMİŞ! 'İKİ UĞURUM' OLARAK TARİF ETTİĞİ...

"Türkiye devleti 1923'te kuruldu. O yüzden böyle manidar bir saat seçtik" ifadelerinde bulunan Sinan Akçıl'ın yeni marşının nakarat bölümü açığa çıktı.

Yeni marşını ilk kez ile 'a dinlettiğini dile getiren Akçıl, "Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık." demişti.

Hazırladığı marş'dan dolayı çok fazla heyecanlı olduğunu söyleyen Akçıl, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.

