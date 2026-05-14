Sinan Akçıl'ın A Milli Takım marşı gündeme damga vurdu! Nakaratı yayınlandı, sosyal medya ikiye bölündü

Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'nda kendini göstermesinin ardından sevilen pop şarkıcı Sinan Akçıl, hayranlarına marş çıkaracağının müjdesini duyurmuştu. Megastar Tarkan'ın yıllardır konuşulan 'Bir Oluruz Yolunda' marşından sonra, gözlerin Sinan Akçıl'ın yeni marşına dikildiği yeni parçanın ilk kesitinin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada gündem değişti. Sinan Akçıl'ın yazdığı ve seslendirdiği marş şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinan Akçıl'ın marşın nakarat kısmını yayınlaması sosyal medya kullanıcıları arasında ikiye bölündü. Kimileri Akçıl'ın yeni parçasını takım ruhunu yansıtan coşkulu bir marş olarak görür iken kimisi beğenmeyerek sert eleştirilerde bulundu.
43 yaşındaki şarkıcı Sinan Akçıl, 'Türkler Geliyor' ismini koyduğu yeni marşın tamamen bittiğini ve 14 Mayıs Perşembe 19.23'te tüm platformdan dinlenebileceğini açıklamıştı.
Nakaratın bir kısmını sosyal medya hesabından yayınlayan Akçıl'ın parçasını beğeniyle karşılayanlar olduğu gibi beğenmeyip olumsuz eleştiride bulunanlarda vardı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Türkiye devleti 1923'te kuruldu. O yüzden böyle manidar bir saat seçtik" ifadelerinde bulunan Sinan Akçıl'ın yeni marşının nakarat bölümü açığa çıktı.
Yeni marşını ilk kez Demet Akalın ile Ajda Pekkan'a dinlettiğini dile getiren Akçıl, "Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık." demişti.
Hazırladığı marş'dan dolayı çok fazla heyecanlı olduğunu söyleyen Akçıl, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.