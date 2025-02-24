Sinan Çetin hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yönetmen Sinan Çetin hakkında 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla Çarşamba günü Savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yönetmen Sinan Çetin hakkında 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla Çarşamba günü Savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

SİNAN ÇETİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.



