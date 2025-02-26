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 | Dilek Ulusan

Sinan Çetin polis eşliğinde ifade verdi! Sinirden deliye döndü

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin ifade için geldiği adliyede bakın ne dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 16:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yönetmen Sinan Çetin hakkında 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bugün polis eşliğinde savcılığa ifade veren yönetmen Sinan Çetin, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" dedi.

SİNAN ÇETİN SİNİR KÜPÜ

Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruları cevapsız bırakan Sinan Çetin adliyeden ayrıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İfade verdikten sonra soruları cevaplamayan Sinan Çetin, bir saatlik ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken, basın mensuplarına; "Bu kadar saçma bir şey görmedim" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SİNAN ÇETİN KİMDİR?
1 Mart 1953 doğumlu Sinan Çetin, Van'da doğan Sinan Çetin'in babası gümrük muhafaza memuru Mehdi Bey ile Şevket Hanım'ın oğludur.1970'li yıllarda resim ve fotoğraf alanında amatör çalışmalar yaparak sanat kariyerine başlayan Sinan Çetin, sinemaya 1975 yılında Zeki Ökten'in çektiği Hanzo adlı filmde yönetmen yardımcılığı yaparak başladı. Daha sonra yönetmen Şerif Gören ve Atıf Yılmaz ile birlikte çalıştı.
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