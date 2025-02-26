Sinan Çetin polis eşliğinde ifade verdi! Sinirden deliye döndü

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin ifade için geldiği adliyede bakın ne dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yönetmen Sinan Çetin hakkında 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Bugün polis eşliğinde savcılığa ifade veren yönetmen Sinan Çetin, "Bu kadar saçma bir şey görmedim" dedi.

SİNAN ÇETİN SİNİR KÜPÜ

Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruları cevapsız bırakan Sinan Çetin adliyeden ayrıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İfade verdikten sonra soruları cevaplamayan Sinan Çetin, bir saatlik ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken, basın mensuplarına; "Bu kadar saçma bir şey görmedim" dedi.