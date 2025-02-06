Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları ilk kez görüntülendi

06 Şubat 2025 12:25 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:25

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti kızlarıyla beraber Maldiv tatili sonrası Havalimanında görüntülendi. çocuklarını sosyal medyadan uzak tutan çift bu kez kızlarının yüzünü gizlemedi.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2016 yılında evlendi ve çift ilk çocukları Lalin'i, 2023 yılında ise kızı Leyla'ya kavuştu. Kızlarının yüzünü sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen çift, bu sefer havalimanında görüntülendi.

SİNEM KENAN İMİRZALIOĞLU ÇİFTİ KIZLARI BU SEFER SAKLAMADI

Havalimanında görüntülenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti ilk kez kızlarının yüzünü ilk kez saklamadı. Tatilin nasıl geçtiği sorusuna cevap veren Kenan İmirzalıoğlu “İyiyiz çok şükür. Çocuklarla birlikte tatile gittik, sağ salim evimize geri geldik” dedi.

Kızlarını ilk kez objektiflerden saklamayan çiftin kızları da büyük ilgi gördü. İki ismin takipçileri Lalin'i anneye, Leyla'yı ise babaya benzetti. Sinem Kobal daha önce katıldığı programda kızları Lalin ile Leyla'nın kime benzedikleri ile ilgili gelen soruya Kobal, "Lalin bana benziyor; Leyla, Kenan'a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar, çok şanslıyız" cevabını verdi.