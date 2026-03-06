Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

Sinem Kobal, Haluk Bilginer’in sahne performansını izlemek üzere Baba adlı oyuna katıldı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, usta oyuncu ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kalbimi kırsa da…” ifadelerini kullanması magazin gündeminde dikkat çekti. İki ünlü oyuncunun samimi pozu takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Sanat dünyasında saygı duyulan isimlerin bir araya gelmesi, sanatseverler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SİNEM KOBAL VE HALUK BİLGİNER PAYLAŞIMI

Sinem Kobal, usta oyuncu Haluk Bilginer’in sahne aldığı Baba adlı oyunu izleyen isimler arasında yer aldı. Sanat dünyasında saygı duyulan iki oyuncunun bir araya gelmesi magazin gündeminde ilgiyle karşılandı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, Bilginer ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın paylaşımda kullandığı “Kalbimi kırsa da izlemeye doyamadım. Muhteşem.” ifadeleri ise takipçiler arasında merak uyandırdı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntüler, sanat dünyasında iki oyuncu arasındaki dostane atmosferi gözler önüne serdi.

Hayranlar, usta oyuncu Haluk Bilginer’in tiyatro performansını öven yorumlar yaparken, Sinem Kobal’ın zarif paylaşımı da dikkat çekti. Sanatseverler, iki ismin aynı karede yer almasını sosyal medyada “sanatın buluşması” olarak yorumladı.

HALUK BİLGİNER BABA TİYATROSUNUN KONUSU

Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın ince çizgileri silikleşti; tanıdık yüzler yabancılaştı; bildik olanın sınırları kayboldu. Gerçek ile hayal, dün ile bugün, baba kız arasındaki bağın içinde eriyip birbirine karıştı.

BABA TİYATROSUNUN OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer

Özlem Zeynep Dinsel

Ezgi Çoşkun

Faruk Barman

Mine Nur Şen

Ufuk Tevge

Ceren Işık

Ezgi Metin

Arkan Mert Atakan

Berkay Tüfekçi