Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

Sinem Kobal, Haluk Bilginer’in sahne performansını izlemek üzere Baba adlı oyuna katıldı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, usta oyuncu ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kalbimi kırsa da…” ifadelerini kullanması magazin gündeminde dikkat çekti. İki ünlü oyuncunun samimi pozu takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Sanat dünyasında saygı duyulan isimlerin bir araya gelmesi, sanatseverler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sinem Kobal, usta oyuncu Haluk Bilginer’in sahne aldığı Baba adlı oyunu izleyen isimler arasında yer aldı. Sanat dünyasında saygı duyulan iki oyuncunun bir araya gelmesi magazin gündeminde ilgiyle karşılandı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, Bilginer ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın paylaşımda kullandığı “Kalbimi kırsa da izlemeye doyamadım. Muhteşem.” ifadeleri ise takipçiler arasında merak uyandırdı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntüler, sanat dünyasında iki oyuncu arasındaki dostane atmosferi gözler önüne serdi.
Hayranlar, usta oyuncu Haluk Bilginer’in tiyatro performansını öven yorumlar yaparken, Sinem Kobal’ın zarif paylaşımı da dikkat çekti. Sanatseverler, iki ismin aynı karede yer almasını sosyal medyada “sanatın buluşması” olarak yorumladı.
Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın ince çizgileri silikleşti; tanıdık yüzler yabancılaştı; bildik olanın sınırları kayboldu. Gerçek ile hayal, dün ile bugün, baba kız arasındaki bağın içinde eriyip birbirine karıştı.
Haluk Bilginer
Özlem Zeynep Dinsel
Ezgi Çoşkun
Faruk Barman
Mine Nur Şen
Ufuk Tevge
Ceren Işık
Ezgi Metin
Arkan Mert Atakan
Berkay Tüfekçi