Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, usta sanatçı Haluk Bilginer’in sahne aldığı Baba oyununu izledi. Oyun sonrası kulise geçen Kobal, Bilginer ile hatıra fotoğrafı çektirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu “Kalbimi kırsa da…” ifadesi dikkat çekti. Magazin dünyasında kısa sürede konuşulan görüntüler, hayranlar arasında merak uyandırdı. Sanatçıların samimi pozu, takipçiler tarafından beğeni topladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 22:43

, Haluk Bilginer’in sahne performansını izlemek üzere Baba adlı oyuna katıldı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, usta oyuncu ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kalbimi kırsa da…” ifadelerini kullanması magazin gündeminde dikkat çekti. İki ünlü oyuncunun samimi pozu takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Sanat dünyasında saygı duyulan isimlerin bir araya gelmesi, sanatseverler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SİNEM KOBAL VE HALUK BİLGİNER PAYLAŞIMI

Sinem Kobal, usta oyuncu ’in sahne aldığı Baba adlı oyunu izleyen isimler arasında yer aldı. Sanat dünyasında saygı duyulan iki oyuncunun bir araya gelmesi magazin gündeminde ilgiyle karşılandı. Oyunun ardından kulise geçen Kobal, Bilginer ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın paylaşımda kullandığı “Kalbimi kırsa da izlemeye doyamadım. Muhteşem.” ifadeleri ise takipçiler arasında merak uyandırdı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntüler, sanat dünyasında iki oyuncu arasındaki dostane atmosferi gözler önüne serdi.

Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

Hayranlar, usta oyuncu Haluk Bilginer’in tiyatro performansını öven yorumlar yaparken, Sinem Kobal’ın zarif paylaşımı da dikkat çekti. Sanatseverler, iki ismin aynı karede yer almasını sosyal medyada “sanatın buluşması” olarak yorumladı.

Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

HALUK BİLGİNER BABA TİYATROSUNUN KONUSU

Zamanın akışı giderek çözülürken, hafızanın ince çizgileri silikleşti; tanıdık yüzler yabancılaştı; bildik olanın sınırları kayboldu. Gerçek ile hayal, dün ile bugün, baba kız arasındaki bağın içinde eriyip birbirine karıştı.

Sinem Kobal'dan manidar Haluk Bilginer paylaşımı! "Kalbimi kırsa da..."

BABA TİYATROSUNUN OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer

Özlem Zeynep Dinsel

Ezgi Çoşkun

Faruk Barman

Mine Nur Şen

Ufuk Tevge

Ceren Işık

Ezgi Metin

Arkan Mert Atakan

Berkay Tüfekçi

ETİKETLER
#sinem kobal
#haluk bilginer
#Sanat Dünyası
#Sahne Performansı
#Baba Tiyatrosu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.