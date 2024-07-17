Sinem Kobal’ın 7 yılın ardından ilk partneri Alp Navruz oldu

17 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:49

İki kızı olan Sinem Kobal, 7 sene ara verdiği setlere "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle geri dönüyor. Hazırlıkları devam eden filmde Sinem Kobal'a eşlik edecek partner de belli oldu.

SİNEM KOBAL İLE ALP NAVRUZ PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinem Kobal setlere “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle dönüyor. Senaryosunu Ayşe Balıbey’in yazdığı filmde başrolde Sinem Kobal'ın yanı sıra Alp Navruz da yer alacak. Son olarak Senden Önce yapımında rol alan Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’ı oynayacak.