Sinem Ünsal'dan Erol Evgin'e ünlülerden Anneler Günü paylaşımı! Sosyal medyada duygu seli

KAYNAK:
Haber Merkezi
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 16:09
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 16:09
Anneler Günü'nde ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan Anneler Günü paylaşımlarında kimi isimler anneleriyle çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaştı, kimileri ise çocuklarıyla olan samimi karelerle duygusal anlar yaşattı. Uzak Şehir dizisi Alya'sı Sinem Ünsal'dan Erol Evgin'e kadar pek çok ünlü ismin Anneler Günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...
 

Anneler Günü, her zaman olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin dikkat çeken paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Magazin dünyasının en sevilen isimleri, annelerine olan sevgi ve özlemi dile getirirken, yazılan özel mesajlar sosyal medyada adeta bir duygu seli oluşturdu. Samimi aile kareleriyle verilen Anneler Günü paylaşımları yoğun bir şekilde etkileşim alırken, günün en dikkat çeken paylaşımları arasında Sinem Ünsal'ın annesiyle verdiği nostaljik kare de bulunuyor. İşte Sinem Ündal'dan Erol Evgin'e Anneler Günü'ne özel duygu yüklü paylaşımlar...

EROL EVGİN'DEN TÜM ANNELERE ANLAM YÜKLÜ MESAJ

Usta sanatçı Erol Evgin, yaptığı paylaşımda sadece anneleri değil anne adaylarını da unutmadı. Bununla beraber hayatını kaybeden annelere de anlamlı bir mesaj yayınlayan Erol Evgin, bir kere daha adından söz ettirdi. Erol Evgin Anneler Günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi '  Sevgili dostlar, bugün Anneler Günü. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ayrıca sonsuzluğa göç etmiş annelerimizin ve annelik duygularını yüreğinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en güzel dileklerimle, en içten duygularımla kutluyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.'

GÜLŞEN BUBİKOĞLU ANNESİNİ BÖYLE ANDI

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, Anneler Günü için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Annesinin yıllar önce çekilen bir karesini sevenlerine sunan Bubikoğlu paylaşımında, 'Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun..' ifadelerine yer verdi. Bubikoğlu'nun duygusal Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
 

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Yeşilçam'ın bir diğer usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in Anneler Günü paylaşımı adeta yürek burktu. Duayen isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum.'
 

SİNEM KOBAL'DAN KIZLARIYLA ANNELER GÜNÜ POZU

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızlarıyla beraber çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak binlerce beğeni aldı. Çocuklarıyla kahkaha içerisinde mutlu anlarını sevenleriyle paylaşan Kobal'ın doğal halleri kısa sürede viral olurken, ünlü oyuncunun kızlarıyla olan pozu, Anneler Günü'nün en sevilen paylaşımlarından biri oldu.

 

ESRA EROL'DAN SEZEN AKSU'LU PAYLAŞIM

Ünlü sunucu Esra Erol'da yaptığı Anneler Günü paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Erol annesiyle çekilen bir kareye 'Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun' mesajını da ekleyerek Sezen Aksu'dan İlk Gün Gibi şarkısı eşliğinde herkesin Anneler Günü'nü kutladı. 
 

DEMET ŞENER'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

Demet Şener ise eski yıllardan annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, herkesi duygulandırdı. Demet Şener paylaşımında 'Bir çocuğun en büyük şansı iyi bir annenin ellerine doğmasıdır. Naime Şener, çok teşekkür ederim bana muhteşem bir annelik yaptığın için. Seni çok seviyorum, dünyanın en iyi annesi. Anneler Günü'n kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.
 

SİYAH BEYAZLI KARE AĞLATTI

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'de yaptığı Anneler Günü paylaşımıyla herkesi hüzne boğanlardan. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden başarılı oyuncu, siyah beyaz çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı. 

Akın Akınözü, yaptığı Anneler Günü paylaşımında 'Varlıklarında da yokluklarında da bize güven dolu bir kucak sunan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.

SİNEM ÜNSAL'DAN KIRMIZI PASTALI PAYLAŞIM

Anneler Günü'nde duygu yüklü bir paylaşım yapan Uzak Şehir dizisi Alya'sı Sinem Ünsal ise annesiyle beraber çekildikleri nostaljik bir kareye 'Canım annişim' notunu da ekleyerek hayranlarından yoğun ilgi gördü.

