Sinir krizi geçirmişti! Dilan Polat'ın avukatından ilk açıklama: Durumu çok kötü

06 May 2024 15:39 - Güncelleme : 06 May 2024 15:39

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın sinir krizi geçirerek kesici aletle kendine zarar verdiği iddia edilmişti. Polat'ın avukatından konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

"DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Dilan Polat'ın avukatı, kendine zarar verdiği iddiasıyla fenomenin cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Savcılık kararıyla Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verilmişti. Savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtilmişti. Polat'ın avukatı yaptığı son açıklamada, Polat'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaya, psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.