Siyah Kalp dizisinde sular durulmuyor! Burak Sergen ile Bülent Polat kavgasına Esra Dermacıoğlu da dahil oldu

03 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:54

Başrolünde Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinde Bülent Polat ve Burak Sergen’in tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Dizide sular durulmuyor. Yaşanan tartışmalara Ece Uslu ile Esra Dermancıoğlu’nun da dahil olduğu iddia edildi.

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Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yapım Siyah Kalp, son günlerde sete yaşanan tartışmalarla gündeme geliyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın ilk set gününden itibaren kavga haberleri gelmeye başladı. Oyuncuların sürekli birbiriyle tartışma yaşandığı ve bu sebeple setin bile durduğu iddia edildi.

SİYAH KALP DİZİSİNDE ORTALIK KARIŞTI

Burak Sergen​ ile Bülent Polat’ın Siyah Kalp setinde kavga ettiği iddia edildi. Seslerin yükseldiği kavgada set bile iptal edildi. Kavganın ardından Esra Dermancıoğlu​ yakın arkadaşı Burak Sergen’i sosyal medyadan takipten çıktı. Uzun süredir yakın arkadaş olan iki ismin küstüğü iddia edildi.

ECE USLU, ESRA DERMANCIOĞLU KAVGASI

Kavgadan sonra Bülent Polat ve Leyla Tanlar da Burak Sergen'i takipten çıktı. Dizi hakkında bir başka iddia ise Esra Dermancıoğlu ile Ece Uslu'nun yıldızının bir türlü barışmaması. Setin ilk zamanlarından itibaren anlaşamayan iki oyuncu zaman zaman da senaryoya müdahale ederek tartışmanın yalanmasına da sebep oluyor.