Siyah Kalp dizisinin başrol oyuncusu İlker Aksum baba oluyor

26 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:15

Şahsiyet, Yabancı Damat, Yeşil Deniz ve Poyraz Karayel gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, yeni projesi Siyah Kalp projesinin yanı sıra babalık heyecanı da yaşıyor.

İLKER AKSUM BABA OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlker Aksum şu günlerde eşi Dilay Ekmekçioğlu’yla aldıkları güzel haberin mutluluğunu yaşıyor. Ünlü oyuncunun bir yıl önce sade bir törenle evlendiği Dilay Ekmekçioğlu hamile… Aksum’un aynı zamanda nefes terapisti olan eşi Dilay Ekmekçioğlu 8 haftalık hamile…

İLKER AKSUM KİMDİR?

23 Mayıs 1971, Isparta doğumlu İlker Aksum, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılı sonunda bitirmiştir. Başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı. İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Oyuncu Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen karakteriyle de popüler oldu.