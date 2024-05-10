Siyaseti bırakan oyuncu Filiz Taçbaş, yeni mesleğini duyurdu

10 May 2024 11:25 - Güncelleme : 10 May 2024 11:25

Arka Sokaklar, Koçum Benim, İşler Güçler ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili adayı olmuştu. Siyaseti bıraktığını açıklayan Taçbaş yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu.

FİLİZ TAÇBAŞ YENİ MESLEĞİNİ PAYLAŞTI

Bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan oyuncu, tüm süreçlerle kendi ilgileniyor. Kendini tarla işlerine veren Taçbaş karadut yetiştirmeye başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.