Siyaseti bırakan oyuncu Filiz Taçbaş, yeni mesleğini duyurdu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 11:25 - Güncelleme : 10 May 2024 11:25
CHP’den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday olan oyuncu Filiz Taçbaş siyaseti bıraktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taçbaş, yeni mesleğini duyurdu.
Arka Sokaklar, Koçum Benim, İşler Güçler ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili adayı olmuştu. Siyaseti bıraktığını açıklayan Taçbaş yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu.
FİLİZ TAÇBAŞ YENİ MESLEĞİNİ PAYLAŞTI
Bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan oyuncu, tüm süreçlerle kendi ilgileniyor. Kendini tarla işlerine veren Taçbaş karadut yetiştirmeye başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber