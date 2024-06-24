Snoop Dogg kötü alışkanlıklarından kurtuldu, rekor kırdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:23
Geçtiğimiz yıl sigara ve uyuşturucuyu bıraktığını açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Snoop Dogg, kısa mesafe koşuda 200 metreyi 34.44 saniyede koşarak büyük bir başarıya imza attı.
ABD'li oyuncu Snoop Dogg, geçtiğimiz yıl tüm zararlı alışkanlıklarını bıraktığını söyleyerek kendini sağlıklı yaşama adadı. Kısa mesafe koşusuna katılan ve büyük beğeni toplayan Dogg, o anları "Olimpiyat esintileri" notuyla paylaştı.
ÜNLÜ ŞARKICI UYUŞTURUCUYU BIRAKTI, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
Genç yaştan itibarenmüzik piyasasında olan Snoop Dogg, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla sigara ve uyuşturucu madde kullanmayı bıraktığını açıkladı. Kötü alışkanlıklarından vazgeçtiğini duyuran Dogg, “Çok düşündükten ve ailemle konuştuktan sonra sigarayı bırakmaya karar verdim. Lütfen şu anda mahremiyetime saygı gösterin” dedi. 52 yaşındaki Snoop Dogg, 200 metreyi 34.44 saniyede koştu.
Kaynak: TGRT Haber