Snoop Dogg kötü alışkanlıklarından kurtuldu, rekor kırdı

24 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:23

ABD'li oyuncu Snoop Dogg, geçtiğimiz yıl tüm zararlı alışkanlıklarını bıraktığını söyleyerek kendini sağlıklı yaşama adadı. Kısa mesafe koşusuna katılan ve büyük beğeni toplayan Dogg, o anları "Olimpiyat esintileri" notuyla paylaştı.

ÜNLÜ ŞARKICI UYUŞTURUCUYU BIRAKTI, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Genç yaştan itibarenmüzik piyasasında olan Snoop Dogg, geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla sigara ve uyuşturucu madde kullanmayı bıraktığını açıkladı. Kötü alışkanlıklarından vazgeçtiğini duyuran Dogg, “Çok düşündükten ve ailemle konuştuktan sonra sigarayı bırakmaya karar verdim. Lütfen şu anda mahremiyetime saygı gösterin” dedi. 52 yaşındaki Snoop Dogg, 200 metreyi 34.44 saniyede koştu.