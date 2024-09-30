Solmaz Çiros'un nişanlısı ortaya çıktı! Kayınvalidesi stüdyoyu bastı

30 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:37

Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelin Görümce programında fenomen Solmaz Çiros'un nişanlısı ortaya çıktı. Stüdyoyu basan kayınvalide, gelin adayı Solmaz Çiros'u istemediğini söyleyerek gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Evleneceksen Gel programıyla tanınan Solmaz Çiros, son olarak ise Gelin Görümce programıyla ekranda yer aldı. Programda çıkardığı kavgalarla adından söz ettiren Solmaz Çiros'un merak edilen nişanlısı ortaya çıktı.

SOLMAZ ÇİROS'UN NİŞANLISI ORTAYA ÇIKTI

Katıldığı programlarla adından söz ettiren Solmaz Çiros son günlerde ise Fatih Ürek'le Gelin Görümce programıyla adından söz ettirdi. Son bölümde ise Solmaz'un kayınvalidesi stüdyoyu basarak Solmaz'ı gelini olarak istemediğini belirtti. Nişanlısı Ozan'ın annesi stüdyoyu basarak "Seni oğluma istemiyorum, uygun görmüyorum" dedi.

Kayınvalidesinin sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Solmaz Çiros'un nişanlısı da ilk kez ortaya çıktı. İlk kez nişanlısıyla ekranda olan Solmaz'a binlerce yorum yağdı.