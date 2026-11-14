Somer Sivrioğlu kızının sözleriyle şaşkına döndü! “İlk kez bir ünlüyle oturuyorum”

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, bu kez mutfaktaki tarifleriyle değil, çocuklarıyla yaşadığı eğlenceli bir anıyla gündeme geldi. Yemek yapmayı mesleğinin yanı sıra günlük hayatının da bir parçası olarak gören ünlü şef, evde hazırladığı yemeklere çocuklarının nasıl yaklaştığını anlattı. Sivrioğlu, yemek pişirdiği zaman çocuklarının kendisine “Neden dışarıdan yemiyoruz?” diye sorduğunu söyledi. Mutfakta yıllarını geçirmiş bir şefin kendi evinde böyle bir tepkiyle karşılaşması, izleyenleri gülümsetti.

SOMER ŞEF’TEN GÜLDÜREN İTİRAF!

Türkiye'nin tanınan şeflerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı Sinan Canan ile Açık Beyin programında çocuklarıyla yaşadığı eğlenceli bir anıyı paylaştı. Mutfakta özenerek yemek hazırladığını ancak çocuklarının zaman zaman bu yemekleri eleştirdiğini anlatan ünlü şef, evdeki ilginç diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Çocuklarının kendi yaptığı yemeklere karşı zaman zaman beklemediği tepkiler verdiğini söyleyen Somer Şef, yaşadığı durumu esprili bir dille anlattı: “Bazen eleştirirler, 'Bunu mu yiyeceğiz, dışarıdan söylesek' falan derler. Oturur yemek yaparım, özenirim. 'Ya dışarıdan niye bir şey söylemiyoruz?' diye tepki gösterirler.”

Mesleği gereği mutfakta yıllarını geçiren Somer Sivrioğlu'nun evde de yemek yapmak için gösterdiği çabaya rağmen çocuklarından böyle karşılık alması, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

“ İLK KEZ ÜNLÜ BİRİYLE OTURUYORUM”

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu, kızıyla yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı. Ünlü şef, kızının Türkiye'ye ilk geldiği dönemde yaşadıkları bir araba yolculuğunda duyduğu sözleri paylaşarak dinleyenleri gülümsetti.

Somer Sivrioğlu, MasterChef'e ilk başladığı dönemde kızıyla birlikte Danilo Zanna'nın da bulunduğu bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Sakarya taraflarına doğru yaptıkları yolculuk sırasında arabaya binen kızının söyledikleri ise Sivrioğlu'nu şaşırttı. Ünlü şef, kızının o an kendisine dönerek, “İlk kez bir ünlüyle arabada oturuyorum” dediğini anlattı. Kızının bu sözleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille aktaran Sivrioğlu, kendisinin de aynı arabada bulunduğunu hatırlattı.