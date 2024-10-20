Somer Sivrioğlu MasterChef'in en zengin jüri üyesini açıkladı

20 Ekim 2024 17:33 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:36

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, bir tesadüf sayesinde programa katıldığını anlattı. MashterChef jürileri arasında en zengin kişiyi açıklayan Somer Şef, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son yılların popüler yemek yarışması programı MasterChef​'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu​, ünlü sanatçı Hülya Avşar​'ın YouTube programına konuk oldu. Kıyafetlerindeki kombinlerle dikkat çeken ve programın en renkli üyelerinden olan Sivrioğlu, jüriler arasındaki en zengin üyeyi açıkladı.

ALDATMA İTİRAFI...

Programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Somer Sivrioğlu, boşanma​ sürecini anlatıp ayrılığında çok hatası olduğunu itiraf etti. Sivrioğlu, Hülya Avşar'ın "Karını aldattın mı?" sorusuna "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var" sözleriyle cevap verdi.

MASTERCHEF'İN EN ZENGİN JÜRİSİ KİM?

Maddi durumuyla ilgili açıklama yapan Somer Şef, "Mehmet Yalçınkaya hepimizden iyi. 2 tane mekanı var Bodrum'da" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİ BİRİ BENİM RESTORANIMDA YEMEK YİYEMEZ"

Kendi restoranındaki fiyatlarla ilgili de konuşan Somer Sivrioğlu, asgari ücretli bir kişinin kendi restoranında yemek yiyemeyeceğini de dile getirdi.

YARIŞMAYA KATILMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Masterchef yarışmasıyla yollarının nasıl kesiştiğini açıklayan Sivrioğlu, "Aslında çok komik bir tesadüf oldu. Her yıl Türkiye'ye bir ay geliyordum zaten Avustralyalı gurmeleri ve yazarları getiriyordum. O sene geldiğimde de konferansa konuşmacı olarak çıkacaktım. Konferans iptal oldu. O sırada da Masterchef falan okudum. Gideyim bari bir programa dedim. Bir arkadaşıma söyledim, yapımcılara ulaştılar. Aradaki misafir şef olayını atlamış birisi. Onlar da uzun zamandır beni arıyorlarmış" dedi.

"ŞEFLİK EĞİTİMİM YOK"

"Zayıf şefe güvenmeyin derler bizim sektörde" ifadelerini kullanan Somer Şef, aşçılık eğitimi almadığını belirtti. Önceden restoran yöneticisi olduğunu, sonradan şefliğe geçtiğini söyleyen Sivrioğlu, "Ben istediğimi yaptıramadığım için şef olanlardan bir tanesiyim. Benim eğitimim turizm otel işletmeciliği üstüne. Benim şeflik eğitimim yok. Kendim geçtim mutfağa ve kendim yapmaya başladım" şeklinde konuştu.

"MEHMET DE BEN DE ZAYIFLADIK"

Program çekiminin olduğu günlerde sadece kahve içerek başladığını açıklayan Somer şef, "Çekim olan günlerde başka hiçbir şey yemiyorum. Kaptanlık oyunları çok zor oluyor. Mehmet ile ben de baya kilo verdik. Şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Dışarı çıktığımızda da sağ olsun insanlar yemek getiriyor" ifadelerini kullandı.