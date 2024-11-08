Somer Sivrioğlu, MasterChef'te kendisinden daha iyi yemek yapan yarışmacıyı itiraf etti

08 Kasım 2024 17:19 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:20

MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu. Somer Sivrioğlu, kendisinden daha iyi yemek yapan yarışmacıyı açıklarken, Mehmet Yalçınkaya ise sessiz kalmayı tercih etti.

Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olan Somer Sivrioğlu, MasteChef yarışmasında kendisinden daha iyi yemek yapan yarışmacıyı açıkladı. Dubai çikolatası ile de gündem olan Somer Sivrioğlu, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN SAMİMİ İTİRAFLAR

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, "Sizden daha iyi yemek yapan yarışmacı oldu mu?" sorusunu ''Evet" diyerek, Cemre'nin kendisinden daha iyi imambayıldı yaptığını itiraf etti. "Benim daha 2. sezonda oldu Cemre'yle. Hatta bunu söyledim. Bir imam bayıldı yapmıştı benim yaptığımdan çok daha iyiydi." dedi.

Mehmet Yalçınkaya da kendisinden daha iyi yemek yapan 1-2 yarışmacının olduğunu söyledi ancak isim vermek istemedi. Mehmet Şef açıklamasında; "Oldu benim birkaç defa oldu. Özellikle şöyle bir şey oluyor. Eleme yemeklerinde aşırı ciddiyet gösteriyorlar. Şu an yarışmacı ismi veremeyeceğim ama 1-2 tane oldu." ifadelerini kullandı.