Son dakika | Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

15 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:03

Son dakika haberi: Akciğer kanseri sebebiyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe​ edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş hayatını kaybetti. Zor günler geçiren Ankaralı Turgut, 5 Kasım'dan itibaren tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. 'Öldü' haberleri sonrası açıklama yapan kızı, ünlü türkücünün hayatta olduğunu ve makineye bağlı olduğunu belirtmişti.

"BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü şarkıcının kızı babasının vefat ettiğini "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurdu. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

ENFEKSİYON DEVAM ETTİ

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'un son sağlık durumuyla ilgili, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür" ifadelerini kullandı.