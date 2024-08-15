Son dakika | Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

15 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:13

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber geldi. Usta oyuncu apar topar yoğun bakıma alındı.

"SEVENLERİNDEN DUA İSTİYORUZ"

Üzen haberi İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

"İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM"

Aydemir Akbaş, Ocak 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu:

"Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam."