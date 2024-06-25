Son Dakika! Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırı davasından yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti aylardır cezaevindeydi. Tutuklu bulunan çift bugün hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.

Davayı takip etmek için gelen Banu Parlak, tahliye kararını duyunca Polat'ın kızı ile kucaklaştı. Sevinç çığlıkları adliye koridorlarında yankılandı.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Ünlü çiftin diğer davalardan tutukluluk halleri ise devam edecek.