Son Dakika! Dilan Polat ve Engin Polat için tahliye kararı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:27
Banu Parlak davasından yargılanan Dilan Polat, Engin Polat Sezgin Polat hakkında tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırı davasından yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti aylardır cezaevindeydi. Tutuklu bulunan çift bugün hakim karşısına çıktı.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi.
Davayı takip etmek için gelen Banu Parlak, tahliye kararını duyunca Polat'ın kızı ile kucaklaştı. Sevinç çığlıkları adliye koridorlarında yankılandı.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Ünlü çiftin diğer davalardan tutukluluk halleri ise devam edecek.
Kaynak: Tgrthaber.com