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Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 12:40 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:54
Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hafta sonu mekan kapatıp parti verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT ELEŞTİRİ SONRASI ÖZÜR DİLEDİ 

Dilan Polat mekan kapatıp parti verdi. Eğlence görüntüleri eleştiri alınca açıklama yapan Dilan Polat, ''Eğer görüntü itibarıyla rahatsız olanlar varsa onlardan özür diliyorum. Biz çok zor günler yaşadık; onun verdiği sevgi seli ile anlık yaşanan bir şey. O hep benim parmaklarımı bile öper.'' demişti. 

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu - 1. Resim

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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