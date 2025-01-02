Son dakika | Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!

02 Ocak 2025 20:00 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 20:43

Son dakika haberi: Antalya'da tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ikamet eden ünlü sanatçı, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanınca ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Son dakika haberine göre, Arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur, Antalya​'da hayatını kaybetti​. Muğla​'nın Marmaris​ ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur​, 15 Aralık 2024 günü evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

DOKTORU FERDİ TAYFUR​'UN SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI!

Tayfur'un son sağlık durumu ile alakalı doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ile ilgili yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldığı doğru değildir. Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekkülü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir" demişti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

15 Kasım 1945'te Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan Ferdi Tayfur, trajik bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Babası Cumali Bey, pavyon çıkışı öldürülmüş; bu olay, sanatçının eğitim hayatını sonlandırmıştır. Üvey babasının desteğiyle şekerci dükkanında çıraklık yapan Tayfur, okumayı iş hayatında öğrenmiştir. Daha sonra çiftlikte çalışarak ailesine destek olmuş, bu süreçte düğünlerde şarkı söylemiştir.

Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan Tayfur, üvey babasının engellemelerine rağmen İstanbul’a gidip Lunapark Gazinosu'nda bağlama çalarak müzik hayatına adım atmıştır. İlk plağı Leyla / Aşkınla Beni Öldürdün ile 500 lira kazanmıştır.

1968'de Seda Plak ile anlaşma yapsa da başarısız olmuş, Adana'ya dönerek çiftlikte çalışmaya devam etmiştir. Üç yıl sonra çıkardığı Huzurum Kalmadı plağıyla dikkat çekmiştir. 1973’te Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri, 1974’te Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'likleri ile tanınmıştır. 1975’te Elenor Plak'a transfer olmuş ve Çeşme şarkısı ile büyük çıkış yapmıştır.

Tayfur'un, 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan Tuğçe Tayfur adında bir kızı, Habibe Ümyani Demir’den Ferdi Taha adında bir oğlu vardır. 2010 yılında ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile tekrar bir araya gelmiştir. Uzun süredir Marmaris’te yaşamaktaydı.

GASSAL DİZİSİYLE ŞARKILARI YENİDEN GÜNDEM OLDU!

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkılarına Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinde yer verildi. Sosyal medyada popüler olan dizi sonrası Tayfur'a olan ilgi artmıştı.