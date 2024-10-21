Son dakika | 'Hayasızca hareketler' sergileyen Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya adli kontrol şartıyla tahliye edildi 

21 Ekim 2024 17:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:24

Son dakika haberi: İstanbul'da bir eğlence mekanında 'hayasızca hareket' eden ve re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Son dakika haberine göre, İstanbul'da eğlence mekanında 'hayasızca hareketler' sergileyen fenomenler Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MAKAN KAPATIP PARTİ VERMİŞLERDİ

Dilan Polat tahliyesinin ardından mekan kapatıp parti vermişti. Eğlence görüntüleri eleştiri alınca açıklama yapan Dilan Polat, "Eğer görüntü itibarıyla rahatsız olanlar varsa onlardan özür diliyorum. Biz çok zor günler yaşadık; onun verdiği sevgi seli ile anlık yaşanan bir şey. O hep benim parmaklarımı bile öper." demişti.

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