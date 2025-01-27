Son dakika I Ayşe Barım adliyeye sevk edildi

27 Ocak 2025 12:37 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:47

Son dakika I Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, adliyeye sevk edildi.

Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı. Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gözaltına alınan Ayşe Barım sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan​'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

AYŞE BARIM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

AYŞE BARIM'IN İŞ YERİ ARANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi. Daha sonra soruşturmayı yürüyen İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Savcı Furkan Kafalı ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan işyerine gelerek incelemelerde bulundu. 8 saatin ardından iş yerinden alınan dijital ve diğer belgeler incelenmek üzere polis aracıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramanın sona ermesinin ardından polis ekipleri iş yerinden ayrıldı.