Son dakika I Ayşe Barım hakkında yeni gelişme! Kaçma şüphesi dikkate alındı

13 Ocak 2025 11:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:06

Son dakika I Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.

Enver Aysever ve Nilgün Belgün TGRT Haber canlı yayınında! Tekelleşme iddialarına sert çıktılar: Benim de başıma geldi

Enver Aysever ve Nilgün Belgün TGRT Haber canlı yayınında! Tekelleşme iddialarına sert çıktılar: Benim de başıma geldi

Son dakika I İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı​, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya​ ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattığını duyurmuştu. Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Savcılık, soruşturmayla ilgili yeni bir adım attı.

AYŞE BARIM HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, bu ilişkinin reklam ilişkisi olduğu ve bir iş adamının ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.