Son dakika I Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli ismi Filiz Akın hayatını kaybetti. Uzun süreli tedavi sürecine rağmen kansere yenik düşen Akın'ın ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Filiz Akın, kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle uzun süre tedavi altında tutuldu. Eşiyle beraber bir süredir Bodrum'da yaşayan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi. Bir süredir tedavisine devam eden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Filiz Akın’ın gerçek adı Suna’dır. Anne tarafı Arnavut olan Akın, aslen Çerkez’dir. Akın, 1946 yılına kadar babasının görev yeri olan Beypazarı’nda yaşamını sürdürdü. 1962 yılında bir artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya fotoğrafını gönderen Akın, yarışmanın kazanarak, yapımcı ve yönetmen Memduh Ün’ün kendisini fark etmesini sağladı. Akın’ın yeteneğini fark eden Memduh Ün, Akın’ı büyük bir ısrarla oyunculuğa davet etti.

Yapımcı ve yönetmen Memduh Ün’ün ısrarlarına sessiz kalmayan Akın, teklifi kabul ederek ilk oyunculuk deneyimini “Akasyalar Açarken” adlı filmde gerçekleştirdi. Oyunculuk alanında kendini oldukça geliştiren ve büyük bir ün kazanan Akın, 23 yıl oyunculuk yaptı. 23 yıl boyunca 100’den fazla filmde rol alan Akın, Yeşilçam’ın yıldızları arasına girdi.