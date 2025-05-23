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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika I Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 15:57

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Dava 23 Mayıs 2025 tarihine ertelenmişti. İki ünlü isim bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

HALİT ERGENÇ İLE RIZA KOCAOĞLU'NA HAPİS CEZASI

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ergenç, ‘’Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı, sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki ‘keşke’lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim, bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını, irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu, ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum’’ dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık Ergenç, mahkemeden beraatını talep etti.

Son dakika I Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilediğini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıza Kocaoğlu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilediği de göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı ve her ikisinin de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Son dakika I Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Kararın okunmasının ardından Ergenç, hakime ‘yalan söyledim yani?’ şeklinde sordu. Moralinin bozulduğu görülen Ergenç, hakimin kendisine karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine ‘itiraz edeceğiz’ şeklinde yanıt verdi. Ergenç, basın mensuplarının sorularını ise ‘daha sonra’ diyerek yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

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