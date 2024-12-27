Son dakika I İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 27 fenomen gözaltına alındı

27 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:59

Son dakika I İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir detayı paylaşarak sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu, yüksek takipçili şüphelilerden 27’sinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika I İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur” diyerek 27 fenomen​ gözaltına alındığını açıkladı.

27 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonlarında; Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı. Yasa dışı bahis​, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı" dedi.

Eş zamanlı operasyonun yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsteriz ki; Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz, suç ve suçlularla mücadelede 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" paylaşımında bulundu.

4 FENOMEN SABAH GÖZALTINA ALINMIŞTI

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu birçok fenomen ve ünlü kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. Yasa dışı bahis operasyonu genişletildi ve yüksek takipçili olduğu belirlenen Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı.