Son dakika I Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı! Kaldığı eve operasyon düzenlendi

07 Ocak 2025 10:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:30

Son dakika I Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı iddiaları gözaltı kararı verildi. Ekipler dün gece Kerimcan Durmaz'ın kaldığı eve baskın düzenledi.

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Son dakika I Yasa dışı bahis​ reklamı iddiaları sonrası Kerimcan Durmaz bulunduğu evde gözaltına alındı.

KERİMCAN DURMAZ'A YASA DIŞI BAHİS REKLAMI GÖZALTISI

Mynet'in özel haberine göre; Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı çıktı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik yasa dışı bahis soruşturması devam ederken, Kerimcan Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz'ın konser görüntüleri ise Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelmişti. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

KERİMCAN DURMAZ'IN EVİNE BASKIN YAPILDI

Yasa dışı bahis reklamı iddiaları sonrası Kerimcan Durmaz kaldığı evde gözaltına alındı.