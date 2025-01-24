Son dakika I Kerimcan Durmaz hakkında hapis talebi! İstenen ceza belli oldu

24 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:04

Son dakika I Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Durmaz'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Didem Balçın neden hastaneye kaldırıldı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu gündem oldu

Didem Balçın neden hastaneye kaldırıldı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

KERİMCAN DURMAZ'A HAPİS ŞOKU

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis​ ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz’ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada ‘hani casinolar falan’ şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.