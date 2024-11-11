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Son dakika I Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da aralarında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:03
Son dakika I Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da aralarında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması

Son dakika I Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. 20 kişi hakkında yasadışı bahis oynanmasına teşvik etme suçundan gözaltına alma kararı verildi.

Son dakika I Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomenin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Son dakika I Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 20 şüpheliye yasa dışı bahis soruşturması - 1. Resim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahsi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişiler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yanı sıra fenomenler de yer alıyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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