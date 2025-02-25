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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Serdar Ortaç hapis cezasına çarptırıldı

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:21

Yasak bahse teşvik yaptığı iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık avukatı ise, Ortaç'ın beraatını talep etti.

SERDAR ORTAÇ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Yasa dışı bahis reklamı teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklanırken, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ise ev hapsi cezası verildi. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Serdar Ortaç'ı ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SERDAR ORTAÇ İFADESİNDE İDDİALARI YALANLADI

Serdar Ortaç'ın Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan videolardaki kişileri nereden tanıdığı sorularına, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

Kendisine konser verebileceğini belirttiklerini anlatan Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular. Mehmet Ali Erbil de "üst biter" (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SERDAR ORTAÇ'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Serdar Ortaç son sağlık durumuyla ilgili, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık strese gelmeyen bir hastalık” dedi.
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