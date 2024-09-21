Son dakika | Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

21 Eylül 2024 02:09 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 03:20

Son dakika: İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Şarkıcı​ ve yönetmen Metin Arolat yaşamını yitirdi. Kozyatağı​'nda bulunan bir otelde sahne alan Arolat aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan şarkıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki Arolat'ın kalp krizi​ geçirdiği değerlendiriliyor.

İlk gelen bilgilere göre sahnede şarkı söyleyen Metin Arolat bir anda yere düştü. Kalbi durduğu değerlendirilen Arolat'a ilk müdahale sahnede yapıldı.

METİN AROLAT "HAYATTA EN MUTLU OLDUĞUM YER" DEDİĞİ YERDE ÖLDÜ

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına geçtiğimiz günlerde konuk olan Arolat “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” demişti. Sahneye çıkmayı kendine bir terapi olarak gördüğünü söyleyen Arolat şarkı söylerken yaşamını yitirdi.

METİN AROLAT'IN ÖLÜM SEBEBİNİ MENAJERİ DUYURDU

Metin Arolat'ın ölümü sonrası menajeri Halil Yıldırım, sanatçının kalp krizi geçirdiğini doğruladı: "Ben Antalya'daydım. Sahnede kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Acı haber biraz önce geldi. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun"

REYHAN KARACA: YAKTIN İÇİMİ METİN

Şarkıcı Reyhan Karaca, acı haberi Arolat ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Karaca "Yaktın içimi Metin. Mekanın cennet olsun, inanamıyorum hala" notunu düştü.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 yaşında İzmir'de doğan Metin Arolat reklamcılık, yönetmenlik ve müzik kariyeriyle adından söz ettirmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1995 yılında Ayrılık Olmaz albümü ile müzik dünyasında adını duyurmuştur. Tarkan'ın kliplerini de yöneten sanatçı başarılarıyla adından söz ettirmiştir.

Baba tarafından “Ali Muhsin Paşa”, “Hasan İzzet Paşa” ve “Çerkez Mehmet”in torunu olan Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. Dedesi ünlü Türk şairi “Ali Mümtaz Arolat”dır.

Albümleri:

1995 – Ayrılık Olmaz

1998 – Yine Bir Başıma

2005 – Kabul Et

2010 – Lütfen Yaz Gelsin (Single)

2010 – Çok Daha Ötesi

2014 – Karavan