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Son Dakika | Serdar Ortaç için yeni karar! Bahis soruşturmasında ev hapsi verilmişti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
26 Kasım 2024 19:27 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:10
Son Dakika | Serdar Ortaç için yeni karar! Bahis soruşturmasında ev hapsi verilmişti

Son dakika haberine göre yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3'er hapis talep edilen Serdar Ortaç'ın ev hapsinde yeni karar açıklandı.

Yaşa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç’ın ev hapsi​ ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Ortaç'ın yasadışı bahis​ reklamı yaparak halkı teşvik etmekten 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Serdar Ortaç​'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi olarak verilen adli kontrolün kalkması için itiraz etmişti. Mahkeme itirazı kabul ederek kararı kaldırdı.

Son Dakika | Serdar Ortaç için yeni karar! Bahis soruşturmasında ev hapsi verilmişti - 1. Resim

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Serdar Ortaç adliyeden çıktıktan sonra ilk açıklamasında “Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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