Son Dakika | Serdar Ortaç için yeni karar! Bahis soruşturmasında ev hapsi verilmişti

26 Kasım 2024 19:27 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:10

Son dakika haberine göre yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3'er hapis talep edilen Serdar Ortaç'ın ev hapsinde yeni karar açıklandı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! 3 yıl hapis cezası isteniyordu

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu! 3 yıl hapis cezası isteniyordu

Ev hapsindeki Serdar Ortaç 18 yaşına seslendi! 'Şöhret olmasaydım bunlar olmayacaktı'

Ev hapsindeki Serdar Ortaç 18 yaşına seslendi! 'Şöhret olmasaydım bunlar olmayacaktı'

Yaşa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç’ın ev hapsi​ ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Ortaç'ın yasadışı bahis​ reklamı yaparak halkı teşvik etmekten 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Serdar Ortaç​'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi olarak verilen adli kontrolün kalkması için itiraz etmişti. Mahkeme itirazı kabul ederek kararı kaldırdı.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Serdar Ortaç adliyeden çıktıktan sonra ilk açıklamasında “Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm” ifadelerini kullanmıştı.