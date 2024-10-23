Son dakika | Tekin Temel'den acı haber! Menajeri duyurdu, sevenleri yasa boğuldu

23 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:52

Son dakika haberi: Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi sevilen projelerde rol alan ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun süre ekranlarda olmayan oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyordu. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi sevilen projelerde rol alan ünlü oyuncu Tekin Temel kalp krizi​ sonucu hayatını kaybetti. Uzun süre ekranlarda olmayan oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyordu.

TEKİN TEMEL HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Tekin Temel, günlük dizi Bir Yemin Ettim ile ekrana dönmeye hazırlanıyordu. Sabah saatlerinde dizi setine gitmeye hazırlanan Tekin Temel'in kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel bu kez kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Tekin Temel, bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak cenaze namazında son yolculuğuna uğurlanacak.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Tekin Temel daha önce Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi sevilen projelerde oynamıştı.