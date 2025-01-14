Bedia Ener hayatını kaybetti! Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınmıştı

14 Ocak 2025 07:49 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:13

Yaprak Dökümü dizisiyle büyük üne kavuşan oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi yakınları tarafından, şahsi Instagram hesabından; “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşıldı.

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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle tanınan usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaprak Dökümü'nün yanı sıra Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan Bedia Ener'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Usta sanatçının ölüm haberi yakınları tarafından sosyal medya hesabından “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla paylaşıldı. Paylaşımla birlikte bir de fotoğrafa yer verildi.

Paylaşımı oyuncunun oğlunun annesinin sosyal medya hesabından yaptığı belirtilirken eşi Çetin Öztep de sosyal medya hesabından Bedia Ener'in bir fotoğrafını paylaşarak "Aşkım melek oldu" notuna yer verdi.

BEDİA ENER KİMDİR? Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yaptı. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yaptı.

BEDİA ENER NEDEN ÖLDÜ?

70 yaşındaki Bedia Ener'in ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor. Oğlu henüz bir açıklamada bulunmadı.