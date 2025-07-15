Son Yaz fanları bu soruyu merak etti! Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna'yı tanıştıran isim ortaya çıktı

Son dönemin sevilen çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna'nın nasıl tanıştığı ortaya çıktı. “Son Yaz” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Yazıcı, dizinin ardından verdiği röportajda Onur Tuna ile kendisini kimin tanıştırdığını açıkladı.

Yayınlandığı döneme damga vuran Son Yaz dizisinde rol alan Yasemin Yazıcı, dizinin final olmasının ardından gönlünü meslektaşı Onur Tuna'ya kaptırdı. Son röportajında ilişkisi hakkında konuşan Yasemin Yazıcı, Onur Tuna ile kendisini Alperen Duymaz'ın tanıştırdığını belirtti.

YASEMİN YAZICI İLE ONUR TUNA BAKIN NASIL TANIŞTI?

2021’de yayınlanan Son Yaz dizisi, 2 sezon sonunda final yaparak ekrana veda etti. Dizide yer alan yasemin Yazıcı, Onur Tuna ile olan ilişkisiyle de gündem olmaya devam etti.

2022 yılında Onur Tuna, Yasemin’in doğum gününü “Güzel sevgilim…” notuyla kutlayarak ilişkiyi resmen ilan etti. Ne dizide partnerdiler ne de aynı projede çalıştılar ama yolları bir şekilde kesişti ve iki ismin nasıl tanıştıkları da merak konusu oldu.

'Onur'la nasıl tanıştınız? Çok yakışıyorsunuz, hep mutlu oldun' sorusuna cevap veren Yasemin Yazıcı hikayenin çok uzun olduğunu söylerken ikilinin Son Yaz'ın çekiliği dönem Alperen Duymaz tarafından tanıştırıldıklarını belirtti.