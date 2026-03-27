Sönmez ailesinde ikinci büyük kayıp: Murat Sönmez hayatını kaybetti! Murat Sönmez kimin oğlu, neden öldü?

Türk Halk Müziğinin önde gelen sanatçılarından olup, 2012 yılında hayatını kaybeden Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in de acılı haberi bugün geldi. 38 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini kedere boğdu.

MURAT SÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI VAR MIYDI?

Kökeni Gürcülere dayanan merhum Türk Halk müziği sanatçısı Kamil Sönmez'i, günümüzde çoğu zaman söylediği Karadeniz türkülerinde yad ederken, oğlu Murat Sönmez'in acılı haberinin gelmesiyle bu üzüntü ikiye katlandı.

38 yaşında yaşamını yitiren Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in ölüm nedeni sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Murat Sönmez neden vefat etti?

Kaynaklarda geçen bazı bilgilere göre; bir süredir rahatsız olan Murat Sönmez, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyordu.

Durumu giderek kötüleşmeye başlayan Murat Sönmez, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 38 yaşında hayatını kaybetti.

MURAT SÖNMEZ'İN CENAZE PROGRAMI DETAYLARI BELLİ OLDU MU?



Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle durumu riskli bir hale gelen Murat Sönmez’in vefatı, ünlüler camiasında da geniş bir yankı uyandırdı.

Babasının bıraktığı mirasa sahip çıkan Murat Sönmez'in vefatı ile birlikte Sönmez ailesinde ikinci derin acı bugün yaşandı.

Merhum Kamil Sönmez'in vefatı sonrasında oğlu Murat'ın da hayatını kaybetmesi sosyal medyada taziye mesajlarını çığ gibi büyürken, ünlü ismin oğlunun cenaze törenine yönelik detaylar henüz belli olmadı.

Sönmez ailesinin, defin süreci ve yapılacak tören programı hakkında ilerleyen saatlerde resmi bir açıklamada bulunması bekleniyor.