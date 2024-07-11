Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı!

11 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:48

İngiltere'de Türk vekil Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

İngiltere'de Türk vekil Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde sosyal medyada Gaga Bulut olarak bilinen Bulut Altuğ'un evine baskın yaptı.

Savcılık, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen Gaga Bulut için gözaltı kararı verdi.

BİRÇOK SUÇTAN SORUŞTURMA

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.