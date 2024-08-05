Sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, 1 tonluk arabayı kaldırdı! Şoke eden görüntü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:35
Çektiği videolarda durmaksızın yemek yiyen sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, 1270 kg ağırlığındaki aracı kaldırdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı bunun oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Youtube'da 2,5 milyona yakın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, çektiği videolar ve yediği yemeklerle milyonlarca kez izleniyor.
Vücut geliştirme sporları yapan Tavus, yemek videoları haricinde bu yönde de içerikler üretiyor. Tavus'un son videosu ise sosyal medyada gündeme oturdu.
1 TONLUK ARABAYI KALDIRDI
Ünlü fenomen takipçisinden gelen istek üzerine 1270 kg ağırlığında olan Egea 1.6'yı kaldırdı. Paylaşılan görüntüye binlerce yorum geldi.
Bunun oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen kullanıcılar fenomenin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Tgrthaber.com