Sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, 1 tonluk arabayı kaldırdı! Şoke eden görüntü

05 Ağustos 2024 12:35 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:35

Trafiğe kapalı olan Bolu Tüneli, 19 Eylül'de yeniden açılacak

Trafiğe kapalı olan Bolu Tüneli, 19 Eylül'de yeniden açılacak

Youtube'da 2,5 milyona yakın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Tuna Tavus, çektiği videolar ve yediği yemeklerle milyonlarca kez izleniyor.

Vücut geliştirme sporları yapan Tavus, yemek videoları haricinde bu yönde de içerikler üretiyor. Tavus'un son videosu ise sosyal medyada gündeme oturdu.

1 TONLUK ARABAYI KALDIRDI

Ünlü fenomen takipçisinden gelen istek üzerine 1270 kg ağırlığında olan Egea 1.6'yı kaldırdı. Paylaşılan görüntüye binlerce yorum geldi.

Bunun oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen kullanıcılar fenomenin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.