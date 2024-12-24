Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu!

24 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:24

Bu yıl içinde çok konuşulan diziler yayın hayatına başladı. 2024 yılının bitmesine günler kala bir yıl boyunca en çok konuşulan kadın oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Sıla Türkoğlu yer alırken, Yabani dizisinin kadın oyuncuları da 2024 yılı boyunca gündem olmayı başardı.

Yılın X'te en çok konuşulan kadın oyuncuları belli oldu. Sıla Türkoğlu toplamda 19 milyon haberle listenin ilk sırasında yer almayı başardı. Sıla Türkoğlu 2024 yılında hem Kızılcık Şerbeti dizisiyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmedi.

2024 YILININ EN ÇOK KONUŞULAN OYUNCULARI BELLİ OLDU

2024 yılının en çok konuşulacak kadın oyuncuları belli oldu. İlk sırada Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Doğa karakteriyle cuma günleri ekranda olan Sıla Türkoğlu yer aldı.

Lstede Yabani dizisi oyuncuları da yer aldı. Kadroda Simay Barlas, Dolunay Soysert ve Rojbin Erden yer aldı. Simay Barlas listenin ikinci sırasında Simay Barlas üçüncü sırada ise Dolunay Soysert yer aldı.

Lİstenin beşinci sırasında ayrıca Beril Pozam, sırayla Cemre Arda, Afra Saraçoğlu, Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Miray Daner yer aldı.