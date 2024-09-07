Şükran Ovalı'yı görenler gerçek güvenlik zannetti! Ortaya eğlenceli anlar çıktı

07 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:03

Yeni rolü için AVM’de görüntülenen Şükran Ovalı, güvenlik görevlisi kostümü giydi. Şükran Ovalı’yı gerçek güvenlik görevlisi zanneden bazı vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Futbolcu Caner Erkin ile evlenen Şükran Ovalı, ara verdiği setlere geri döndü. Bazı vatandaşlar, sette görüntülenen Şükran Ovalı'yı gerçek güvenlik görevlisi zanneden

ŞÜKRAN OVALI GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOSTÜMÜ GİYDİ, VATANDAŞLAR GERÇEK ZANNETTİ

Bir Bulut Olsam, Leyla ile Mecnun, Şeref Meselesi ve Paramparça gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı, yeni rolü için sete çıktı. Dün öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şükran Ovalı, güvenlik görevlisi kostümüyle dikkat çekti. Sette hayranlarıyla bol bol sohbet eden Şükran Ovalı, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar Şükran Ovalı'yı gerçek güvenlik görevlisi zannedince ortaya eğlenceli anlar çıktı. AVM'ye gelenleri x-ray'dan geçiren Şükran Ovalı, kendisine adres soranlara da hiç bozuntuya vermeden yol tarif etti.