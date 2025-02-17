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 | Dilek Ulusan

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya aşkı bitti

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen Sibil Çetinkaya’dan üzen haber geldi. İki yıldır birlikte olan çift Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya ayrılık iddialarını doğruladı.

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Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya aşkı bitti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 11:09

Şeref Meselesi, Çoban Yıldızı, Ulan İstanbul, Jet Sosyete, ve Ruhun Duymaz gibi dizilerde rol alan Şükrü Özyıldız yaklaşık iki yıldır fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşıyor. Sık sık paylaşım yapan çiftin bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrılık açıklaması geldi, takipçileri yorum yağdırdı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA AYRILDI

Bir süredir yan yana fotoğraf paylaşmayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da görüntülenen ve daha sonra yan yana fotoğraf vermeyen çift, ayrılık haberlerini doğruladı.

Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" şeklinde yaptığı paylaşım kafa karıştırırken, Şükrü Özyıldız, ayrılık haberlerini doğrulayarak, "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" dedi. Sibil Çetinkaya, sevgilisinin başrolde olduğu Esas Oğlan filminin galasına katılmış ve paylaştığı fotoğrafa, "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düştü.

Sıkça Sorulan Sorular

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?
Bir ablası bir de erkek kardeşi olan Sibil Çetinkaya, sosyal medyaya yüklediği videolarla adından söz ettiriyor. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk hayali olan Sibil Çetinkaya, moda, eğlence, lifestyle içerikleriyle yüzbinlerce sosyal medyada binlerce takipçiye sahip.
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