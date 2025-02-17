Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya aşkı bitti

Şeref Meselesi, Çoban Yıldızı, Ulan İstanbul, Jet Sosyete, ve Ruhun Duymaz gibi dizilerde rol alan Şükrü Özyıldız yaklaşık iki yıldır fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşıyor. Sık sık paylaşım yapan çiftin bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrılık açıklaması geldi, takipçileri yorum yağdırdı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA AYRILDI

Bir süredir yan yana fotoğraf paylaşmayan Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Alaçatı'da görüntülenen ve daha sonra yan yana fotoğraf vermeyen çift, ayrılık haberlerini doğruladı.

Sibil Çetinkaya; "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak. 30 yaşın bana en güzel hediyesi galiba" şeklinde yaptığı paylaşım kafa karıştırırken, Şükrü Özyıldız, ayrılık haberlerini doğrulayarak, "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" dedi. Sibil Çetinkaya, sevgilisinin başrolde olduğu Esas Oğlan filminin galasına katılmış ve paylaştığı fotoğrafa, "Ben esas oğlanımı buldum" notunu düştü.