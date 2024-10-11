Şükrü Özyıldız yeni imajıyla hayrete düşürdü! Sevgilisi Sibil Çetinkaya bakın ne dedi

11 Ekim 2024 10:11 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:11

İrem Helvacıoğlu ile başrolünü paylaştığı Karadut dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, Karşılaşmalar dizisinde yeni imajıyla hayranlarını hayrete düşürdü. Tanınmakta zorlanan Şükrü Özyıldız'a ilk yorum ise sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan geldi.

Son dönemde projeden projeye koşan Şükrü Özyıldız, Sinem Kobal​'ın da rol aldığı Karşılaşmalar yapımıyla izleyici karşısına çıkacak. Saçı sakalı birbirine karışmış halde sosyal medya​ hesabından paylaşım yapan Şükrü Özyıldız'a ilk yorum ise Sibil Çetinkaya'dan geldi.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ TANINMAZ HALDE

Şükrü Özyıldız, yeni dizisi için imajını yeniledi. Saçı sakalı uzamış halde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şükrü Özyıldız, tanınmaz hale geldi. Rolü için sokakta kalan bir adamı oynayan Şükrü Özyıldız, "Evet benim… EVET!" notuyla karelerini paylaşırken, oyuncuya sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan da yorum gecikmedi.

SİBİL ÇETİNKAYA'DAN ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'A DİKKAT ÇEKEN YORUM

Şükrü Özyıldız’ın fotoğrafına sevgilisi Sibil Çetinkaya da yorum yapmadan edemedi. Çetinkaya, “Yakışıklılıkta bir farklılık göremedim” derken, Özyıldız buna karşılık olarak “Göz doktorunu ertelemeyelim demiştim” diyerek herkesi güldürdü.