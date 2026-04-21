Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Şükrü Özyıldız’dan Tom Cruise kanunları! “Dublör kullanmayı sevmiyorum”

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Hollywood yıldızı Tom Cruise’un set disiplinine gönderme yapan Özyıldız, aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayı tercih etmediğini söyledi. Oyuncunun “başka birinin benim yerime risk alması hoşuma gitmiyor” sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, dublör kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aksiyon sahnelerinde mümkün olduğunca kendisinin yer aldığını belirten Özyıldız, “Ben filmlerimde dublör kullanmayı sevmiyorum.” ifadelerini kullandı. Hollywood’da ’un benimsediği çalışma anlayışına benzer bir yaklaşım sergileyen oyuncunun sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ’DAN TOM CRUİSE KURALI

ATV kanalının yeni sezonunda yayınlanan “Kuruluş Orhan” dizisinde Komutan Flavius karakterini oynayan , dizideki aksiyon sahneleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yoğun savaş ve dövüş sahneleriyle dikkat çeken yapımda oyuncunun sahnelerin büyük bir bölümünü dublör kullanmadan çektiği ortaya çıktı.

Aksiyon sahnelerine yaklaşımını samimi bir şekilde anlatan Özyıldız, “Ben filmlerimde dublör kullanmayı sevmiyorum. Sırf benim can güvenliğim için başka birinin zarar görmesi hoşuma gitmiyor. Sete dublör geldiğinde ona karşı kendimi çok mahcup hissediyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oyuncunun bu yaklaşımı, dünya sinemasında aksiyon sahneleriyle bilinen Tom Cruise’un set disiplinine benzetildi. Cruise’un da yıllardır dublör kullanmadan birçok tehlikeli sahneyi bizzat çekmesi, Özyıldız’ın açıklamalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Dizi setindeki profesyonel çalışma disiplini ve oyuncunun sahnelere olan bağlılığı, hem izleyiciler hem de sektör temsilcileri tarafından takdirle karşılandı. Şükrü Özyıldız’ın bu tavrı, Türk dizi sektöründe aksiyon sahnelerine yaklaşım konusunda da örnek bir duruş olarak değerlendiriliyor.

TOM CRUİSE DUBLÖR KULLANMADIĞINI DEFALARCA AÇIKLAMIŞTI

Hollywood’un en ünlü aksiyon yıldızlarından biri olan Tom Cruise, yıllardır dublör kullanmadan çektiği sahnelerle sinema dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle “Görevimiz Tehlike” serisiyle özdeşleşen usta oyuncu, serinin hiçbir filminde dublör kullanmadığını defalarca dile getirmişti.

Cruise, aksiyon sahnelerini kendi oynamasını yalnızca cesaretle değil, aynı zamanda disiplinli bir yaşam tarzıyla açıkladı. Ünlü oyuncu, düzenli spor yaptığını, yoğun antrenman programları uyguladığını ve sağlıklı beslenmeye büyük önem verdiğini belirterek bu sahneleri güvenli şekilde gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Sinema setlerinde en riskli sahneleri dahi kendisinin çekmesi, onu Hollywood’da ayrı bir noktaya taşıdı.

“Görevimiz Tehlike” serisinin her bir filminde yer alan aksiyon sekansları, Tom Cruise’un fiziksel performansıyla birleşerek sinema tarihine damga vurdu. Uçaklardan atlama, yüksek binalara tırmanma ve tehlikeli kovalamaca sahneleri gibi birçok sahnede dublör kullanılmadığı biliniyor.

