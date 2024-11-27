Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın tatili pahalıya patladı! O paylaşıma 550 bin lira ceza kesildi

27 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:52

Şükrü Özyıldız’ın fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya, bir iki markasının sponsorluğunda Capri’ye gitti. Alkollü içeceği görünür şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Sibil Çetinkaya’ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 bin 59 lira ceza kesildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, son olarak Ticaret Bakanlığı​ tarafından cezaya çarptırıldı. Bakanlık alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle ünlü fenomen 550 bin lira para cezası​ kesti.

SİBİL ÇETİNKAYA'YA BAKANLIKTAN PARA CEZASI

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı Capri'deki davete, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in de arasında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Bakanlık hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de bunu gizlediği gerekçesiyle Sibil Çetinkaya'ya para cezası kesti.

Bakanlık aralarında Sibil Çetinkaya'nın da olduğu bazı sosyal medya fenomenlerine ceza​ kesti. Sabah'ın haberine göre; Sibil Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık, gizli içecek reklamı yaptığı için ünlü fenomene 550 bin 59 lira ceza kesti.