Sümeyye Aydoğan'ın yeni projesi belli oldu! Rolü takipçilerini heyecanlandırdı

16 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:36

Son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Gaddar dizisinin final olmasının ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Sümeyye Aydoğan ekranlara geri dönüyor.

Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence ve Gaddar gibi dizilerde rol alan Sümeyye Aydoğan​, ekrana döneceği yapımı seçti. Sümeyye Aydoğan, Sustalı Ceylan dizisinin başrol oyuncusu oldu.

SÜMEYYE AYDOĞAN EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sümeyye Aydoğan, suç dünyanın içinde ayakta kalan Ceylan Bilge adlı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

15 yaşında çocuk gelin olan ve oğlu Yusuf’a tüm sevgisini veren Ceylan erkeklerin kan ve şiddetle örülü dünyasına girmek zorunda kalır. Sümeyye Aydoğan'ın yanı sıra diğer başrol oyuncusu Celil Nalçakan ise “Atmaca” rolüyle yer alacak. Sustalı Ceylan dizisinde Ceylan’ın partneri Ferhat’a kimin hayat vereceği ise merak konusu oldu.