Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı

Sunucu Esra Sönmezer, çektiği bir videoda temizlik işçisine ödediği ücretlerden yakındı. Sunucu, kendi verdiği ücreti örnek vererek temizlik işçisi ücretlerinin yükselmesinden şikâyet etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:13

Türkiye'de düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmasının ardından kariyerine olarak devam eden Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı. TikTok hesabından yayınladığı videoda temizlik işçilerinin aldığı ücretleri eleştiren Esra Sönmezer'in sözleri tepki topladı.

ESRA SÖNMEZER TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ALDIĞI ÜCRETE SİTEM ETTİ

Esra Sönmezer paylaşımında, "Temizlikçi ücreti 6 bin TL oldu. Alt kat 6, üst kat 6, toplam 12 bin TL ödüyorum. Haftada bir gelse ayda 48 bin TL, üç eve gitse 150 bin TL, ayda 600 bin TL kazanır. Bence herkes temizlikçi olmalı" ifadelerini kullandı.

Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı

ESRA SÖNMEZER'E TEPKİ YAĞDI

Sunucunun bu yorumları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar Sönmezer'in sözlerine tepki göstererek, "Pahalı buluyorsan kendin yap" yorumunda bulundu.

Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı

ESRA SÖNMEZER KİMDR?

23 Şubat 1983 doğumlu Esra Sönmezer, İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Sönmezer, 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilerek geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzeli yarışmasında dördüncülük elde etti, ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını sahneye attı.

Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı

2004–2007 yılları arasında şan, solfej ve musiki dersleri alan Sönmezer, 2007'de Müjdat Gezen'in teşvikiyle Müjdat Gezen Aktör Studio'ya katıldı ve tiyatro, dans, müzik, diksiyon ile sinema dersleri aldı.

ETİKETLER
#sunucu
#Sosyal Medya Tepkisi
#Güzellik Yarışması
#Esra Sönmezer
#Temizlikçi Ücretleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.