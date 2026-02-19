Sunucu Esra Sönmezer'den temizlik görevlilerinin ücretlerine sitem! Sözleri tepki topladı

Türkiye'de düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmasının ardından kariyerine sunucu olarak devam eden Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı. TikTok hesabından yayınladığı videoda temizlik işçilerinin aldığı ücretleri eleştiren Esra Sönmezer'in sözleri tepki topladı.

ESRA SÖNMEZER TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ALDIĞI ÜCRETE SİTEM ETTİ

Esra Sönmezer paylaşımında, "Temizlikçi ücreti 6 bin TL oldu. Alt kat 6, üst kat 6, toplam 12 bin TL ödüyorum. Haftada bir gelse ayda 48 bin TL, üç eve gitse 150 bin TL, ayda 600 bin TL kazanır. Bence herkes temizlikçi olmalı" ifadelerini kullandı.

ESRA SÖNMEZER'E TEPKİ YAĞDI

Sunucunun bu yorumları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar Sönmezer'in sözlerine tepki göstererek, "Pahalı buluyorsan kendin yap" yorumunda bulundu.

ESRA SÖNMEZER KİMDR?

23 Şubat 1983 doğumlu Esra Sönmezer, İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Sönmezer, 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilerek geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzeli yarışmasında dördüncülük elde etti, ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını sahneye attı.

2004–2007 yılları arasında şan, solfej ve musiki dersleri alan Sönmezer, 2007'de Müjdat Gezen'in teşvikiyle Müjdat Gezen Aktör Studio'ya katıldı ve tiyatro, dans, müzik, diksiyon ile sinema dersleri aldı.